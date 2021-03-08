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Denizli'de, tekstil fabrikasında yangın

DHA |  08 Mart 2021 Pazartesi - 18:18 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 18:18

Denizli'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede tüm tesise yayıldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.


Yangın, akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümüne yayıldı. Yangından yükselen alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
 

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Denizli yangın fabrika
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