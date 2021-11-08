08 Kasım 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.584 0.50 EURO 11,2460 0.24
USD 9,6950 0.16 ALTIN 566,370 1.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Denizli'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) |  08 Kasım 2021 Pazartesi - 1:43 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 1:43

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Yenişafak mahallesinde 1064 ile 1055 sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Emrah Doksimel (30) yönetimindeki 20 AEJ 394 plakalı hafif ticari araç, kontrolsüz kavşakta Kazım Ertuğrul yönetimindeki 20 AFR 534 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Doksimel ile yanındaki çocukları Berk Enhar (2), Muhammed Efe (7), Muhammed Ege (7) ve Candemir Doksimel (9) ambulanslarla Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı 2 yaşındaki Berk Enhar Doksimel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanelerde tedavisi sürüyor.
 
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

Denizli Merkezefendi otomobil
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.