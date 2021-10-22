Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yakalanarak gözaltına alınan 16 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Denizli'de FETÖ'cülere operasyon; 15 tutuklama
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) | 22 Ekim 2021 Cuma - 19:32 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 19:32