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Denizli'de FETÖ'cülere operasyon; 15 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) |  22 Ekim 2021 Cuma - 19:32 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 19:32

Denizli'de FETÖ üyesi olmak ve örgüte yardım etmek suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yakalanarak gözaltına alınan 16 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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Denizli FETÖ hapis cezası
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