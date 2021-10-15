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Denizli'de feci kaza! Otomobil köprü ayağına çarptı: 3 kişi öldü

DENİZLİ (AA)  |  15 Ekim 2021 Cuma - 7:39 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 7:39

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin beton köprü ayağına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.


Alaattin Taş'ın (42) kullandığı, 20 AB 064 plakalı otomobil, İzmir  Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün beton  ayağına çarptı.
 
Çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
 
İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Taş, 4 yaşındaki oğlu  Doğukan Taş ile 18 yaşındaki Ömer Akkun'u kurtardı.
 
 
Sağlık ekipleri sürücü Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini  belirledi.
 
Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Doğukan Taş da  müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
 
Durumu ciddi olan Ömer Akkun da hastanede yaşamını yitirdi.
 
Polis ekiplerinin bölgede 10 metrenin üzerinde fren izi olduğunu  tespit edildiği öğrenildi.
 

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Denizli kaza Otomobil köprü ayağına çarptı
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