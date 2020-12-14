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Denizli'de facia! Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü öldü

AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 16:01 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 16:01

Gelen son dakika haberine göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesinde foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının  inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek  tahliye işlemine başladı.
 
 
Dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai  arkadaşları da yardım için çukura indi. Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi.
 
Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
 
Foseptikten çıkarılan 5 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
 
İtfaiye ve AFAD ekipleri, çukurdaki 3 işçinin cansız bedenlerine  ulaştı.
 

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