Denizli'de ev yangını: 1 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti

Güzelköy mahallesi Gazi sokakta bulunan 2 katlı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan evden 1 kişiyi çıkardı.
Dumandan zehirlendiği belirlenen kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangına müdahale etmek için eve girmiş
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında evden çıkarılan evli ve 1 çocuk babası 42 yaşındaki Taşkın Fırlayış yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fırlayış'ın yangına müdahale etmek için eve girdiği belirtildi.