Denizli'de ev yangını: 1 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti

Denizli’nin Tavas ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin yangına müdahale etmek için eve girdiği öğrenildi.

Güzelköy mahallesi Gazi sokakta bulunan 2 katlı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan evden 1 kişiyi çıkardı.

Dumandan zehirlendiği belirlenen kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangına müdahale etmek için eve girmiş

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında evden çıkarılan evli ve 1 çocuk babası 42 yaşındaki Taşkın Fırlayış yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fırlayış'ın yangına müdahale etmek için eve girdiği belirtildi.