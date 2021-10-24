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Denizli'de ev yangını: 1 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti

AA |  24 Ekim 2021 Pazar - 1:13 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 1:13

Denizli’nin Tavas ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin yangına müdahale etmek için eve girdiği öğrenildi.


Güzelköy mahallesi Gazi sokakta bulunan 2 katlı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
 
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan evden 1 kişiyi çıkardı.
 
Dumandan zehirlendiği belirlenen kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Yangına müdahale etmek için eve girmiş
 
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında evden çıkarılan evli ve 1 çocuk babası 42 yaşındaki Taşkın Fırlayış yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Fırlayış'ın yangına müdahale etmek için eve girdiği belirtildi.

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Denizli Tavas yangın
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