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Denizli'de ambulans ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı

AA |  12 Aralık 2020 Cumartesi - 1:43 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 1:43

Denizli'nin Honaz ilçesinde ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu, aralarında yeni doğum yapan anne ve bebeğinin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu  Bulvarı'nda, Sacit Tozlutepe idaresindeki 20 S 0110 plakalı, tekstil işçisi  taşıyan servis minibüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Sultaniye Kaplan yönetimindeki  20 DC 112 plakalı ambulansla çarpıştı.
 
Devrilen ambulansın sürücüsü Kaplan ile sağlık görevlileri Hüseyin  Alkan, Ali Bartal, hastaneye götürdükleri yeni doğum yapan anne, bebeği ve babası  ile minibüs sürücüsü Tozlutepe ile 7 yolcu yaralandı.
 
Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından kentteki hastanelere  kaldırıldı.
 
Öte yandan, ambulans sürücüsü Kaplan, sağlık görevlisi Alkan ile  bebeğin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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Denizli Honaz ambulans
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