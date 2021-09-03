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Denizli'de deprem oldu! AFAD duyurdu, büyüklüğü...

03 Eylül 2021 Cuma - 12:38 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 12:45

Denizli'nin Honaz ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Honaz ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem yaşandı.
 
Saat 12.18'de gerçekleşen depremin 13,37 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
 

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