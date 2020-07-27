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- Denizli Çivril TOKİ kura sonuçları - Denizli TOKİ kura çekimi ve 2+1 308 – 3+1 132 Çivril TOKİ kura sonuçları 2020
Denizli Çivril TOKİ kura sonuçları - Denizli TOKİ kura çekimi ve 2+1 308 – 3+1 132 Çivril TOKİ kura sonuçları 2020
27 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:49 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 12:49
TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi ve Denizli TOKİ kura çekimi detayları merak ediliyor. Denizli İli Çivril İlçesi 440 / 100000 Konut Talep Projesi başvurusu onaylanan Denizliler, Denizli Çivril TOKİ kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 308 - 3+1 132 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Denizli kura sonuçları, saat 12.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Denizli TOKİ kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi nereden kontrol edilir? İşte Denizli TOKİ kura çekimi 2020 ve Denizli Çivril TOKİ kura sonuçları hakkında merak edilenler…
Denizli Çevrik TOKİ kura sonuçları isim listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Denizliler, TOKİ Denizli kura sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 308, 3+1 132 toplam 440 kişinin konut sahibi olacağı Denizli Çivril TOKİ kura sonuçları saat 12.00’de çekilmeye başlandı. İşte TOKİ Denizli kura sonuçları…
DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİMİ 2020
TOKİ Denizli kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ DENİZLİ ÇİVRİL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME
DENİZLİ ÇİVRİL TOKİ KURA SONUÇLARI
TOKİ Denizli Çivril 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ