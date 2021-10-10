Denizlerde yeni tehlike! Elektrik çarpması gibi...

Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Yat Limanı açıklarında yoğunlukla görülen Kızıldeniz kökenli denizanalarına karşı uyardı. Denize girenlerde elektrik çarpmasına benzer yakınmalar olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Çok yakıcı uzantıları var. Sopayla aldığım halde vücudumuzun çıplak noktalarında hemen etkisini gösterdi. Balıklara zararı yok" dedi.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz ve Ege sahillerine yerleşen ve burada hem balıklara hem de balıkçılara zarar veren başta balon balığı olmak üzere aslan balığı, denizkestanesi gibi göçmen türlerin sayısı 65'e yükseldi. Küresel ısınma ve Süveyş Kanalı'nın derinleşmesi nedeniyle göç eden türler, Akdeniz'i kendilerine yurt edindi.

Akdeniz kıyılarında sıkça karşılaşılan bu türlerden biri de istilacı denizanası. Özellikle ekim-kasım ayları arasında göç ederken yer değiştiren ve kıyıya yakın noktalarda deniz tabanında görülen bu canlı, AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, tarafından görüntülendi.

ELEKTRİK GİBİ ÇARPIYOR

Denize girenlerin birçoğunda elektrik çarpmasına benzer yakınmalar tespit edildiğini ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, denizanalarının Kaleiçi Yat Limanı açıklarında çoğunlukta olduğunu söyledi. Dalış yaptıklarında her 1 metrekarede 1 denizanası gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, “Çok yakıcı uzantıları var. Sopayla aldığım halde vücudumuzun çıplak noktalarında hemen etkisini gösterdi. Balıklara bir zararı yok. Besinin bol olduğu yerlerde olur bu denizanaları. Denize giren vatandaşlar dikkatli olsunlar" diye konuştu.

OLTAYA TAKILAN BALIĞI KURTARDI

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, önceki gün yaptığı dalışta bir balığın, amatör balıkçının oltasından koptuğu tahmin edilen misinaya yakalandığını fark etti. Balığı bulunduğu yerden kurtarmak isteyen Prof. Dr. Gökoğlu, balığın misinanın ucundaki iğneyi yuttuğunu görünce misinayı, balığın ağzına yakın noktadan kesmek zorunda kaldı. Özgürlüğüne kavuşan balık yüzerek gözden kayboldu.