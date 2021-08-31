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Denizlerde av sezonu başlıyor

AA |  31 Ağustos 2021 Salı - 12:24 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 12:24

Tarım ve Orman Bakanlığı, öncü göstergelerin, denizlerde yeni av sezonunun verimli geçeceğine işaret ettiğini belirtti.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Su Ürünleri Av Sezonu  açılış töreni, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'ın  katılımıyla bu akşam saat 21.00'de Beykoz-Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda  gerçekleştirilecek.
 
Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de  Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 15 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak.  Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek.
 
2020-2021 balıkçılık av sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını sürecinde sıkıntısız şekilde tamamlandı. Gelecek yılların stokları da  düşünülerek Karadeniz'in belirli bir bölümünde hamsi avcılığına getirilen bir  aylık yasağa karşın, hamsi, mezgit, kalkan, istavrit, sardalya ve çaça gibi  balıkların avcılığı bereketli ve balıkçılar açısından da kazançlı geçti.
 
Açıklamada, öncü göstergelerin, bu av sezonunun da verimli geçeceğine  işaret ettiği belirtildi.
 
 

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tarım ve orman bakanlığı deniz av sezonu
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