Türkiye, 17 gün süren tam kapanmadan çıktı. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Tedbirler kapsamında plajların açık olup olmadığı, denize girmenin yasak olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Denize girmek yasak mı, plajlar yasaklandı mı?

29 Nisan'da başlayan tam kapanma dönemi bu sabah 05.00'te sona erdi. Kademli normalleşmenin ilk aşaması 1 Haziran'da bitiyor. İçişleri Bakanlığı, dün, 17 Mayıs 2021 sabah 05.00'ten itibaren uygulanacak kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelgeyi açıkladı. Normalleşme sürecinde manav, kasap, pazar yerleri gibi yerler sokağa çıkma yasağında belli saatlerde çalışacak. Yayınlanan genelge kapsamında hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağında market çalışma durumu belli oldu. Denize girmek yasak mı, plajlar yasaklandı mı? Denize girmek serbest mi, plajlar açık mı?

DENİZE GİRMEK YASAK MI, SERBEST Mİ?

Genelge kapsamında hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Denize girmek Haftaiçi saat 21.00'a kadar yasak değil, ancak hafta sonu yasağı hafta sonu denize girmek yasak.

Çanakkale'de corona virüsü tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir ay önce halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahiller, 1 Haziran'a kadar devam edecek 'kademeli normalleşme' süresince kapalı kalmaya devam edecek.

SAHİLLER AÇIK MI?

Corona virüsü vaka sayılarının çok yüksek olduğu nisan ayında İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahillerin, ‘kontrollü normalleşme’ sürecinde açılıp açılmayacağı merak konusuydu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, kent merkezindeki İskele Meydanı, kordon boyu, yeni kordon, Kepez, Güzelyalı ve Dardonos sahil bandları ile Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi de dahil park ve bahçelerin, teması ve yoğunluğu önlemek için 1 Haziran 2021 günü saat 05.00'e kadar vatandaşların kullanımına kapalı kalması yönünde karar aldı.

Karar doğrultusunda 15 Nisan günü polis bariyerleriyle çevrilerek kapatılan kordon boyunda bugün bazı vatandaşların açık buldukları yerlerden girerek yürüyüş yaptığı görüldü. Öte yandan, kent merkezinde trafik polisleri özellikle toplu taşıma araçlarını durdurarak, dezenfektan evraklarını kontrol etti.

Sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Belirlenen sayıda yolcu almaları konusunda sürücüleri bilgilendirdi.