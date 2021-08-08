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Denizde yüzerken feci şekilde can verdi!

AA |  08 Ağustos 2021 Pazar - 1:36 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 1:36

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sürat teknesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.


Erdek'e bağlı Sahil Mahallesi Çuğra mevkisinde denize giren Elvan  Taşdöğen'e (46) yüzdüğü sırada sürat teknesi çarptı.
 
Ağır yaralanan Taşdöğen, plajda bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya  çıkarıldı.
 
112 Acil Servis ekiplerince Erdek Devlet Hastanesine kaldırılan kadın  yaşamını yitirdi.
 
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken sürat teknesini kullanan  E.K. gözaltına alındı.
 
Ankara'da ikamet eden, evli ve bir çocuk annesi Taşdöğen'in ailesiyle  tatil için bir süre önce Erdek'e geldiği öğrenildi.
 

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Balıkesir Erdek sürat teknesi
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