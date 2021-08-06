Denizde taciz skandalı! 15 yaşındaki kızı derin sulara çekip...

Dünyanın en ünlü sahillerinden birinde büyük bir tecavüz skandalı yaşandı. Denize girmek için plaja giden 15 yaşındaki kız çocuğu, denizin içinde cinsel saldırıya uğradı.

İngiltere'nin dünyaca ünlü sahillerinden Bournemouth'ta bir skandal yaşandı. Feci olay, 18 Temmuz akşamı saat 15:30 sıralarında meydana geldi.

Tatilcilerle dolu plaj, akılalmaz bir saldırıya sahne oldu. 15 yaşındaki bir kız çocuğu, serinlemek için girdiği denizde tecavüze uğradı.

Henüz 15 yaşındaki talihsiz çocuk, Dorset'teki yılın en sıcak günlerinden birinde Bournemouth plajında arkadaşlarıyla oynadığı sırada saldırgan tarafından derin sulara doğru çekildi. Tüyleri diken diken eden olay, İddiaya göre, kızların oynadığı top, orada bulunan bir gencin önüne düştü, topu geri atan genç, kızla sohbet etmeye başladı.

Bir süre sonra güven kazanan genç, onu suya sürükledi ve tecavüz etti. Binlerce kişinin gözü önünde yaşanan tecavüz saldırısına, polis müdahale etti.