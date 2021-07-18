Olay, akşam saatlerinde ilçenin Kaleköy plajında meydana geldi. Ali Salih Baytar, girdiği denizde bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu fark edenler yardıma gitti. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılıp, kıyıya taşınan Baytar için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Baytar, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Baytar, müdahaleye rağmen, yaşamını yitirdi.
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Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede öldü
Selçuk BAŞAR/ÇARŞIBAŞI (Trabzon), (DHA) | 18 Temmuz 2021 Pazar - 23:30 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 23:30