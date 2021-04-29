Denizbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA resmen duyurdular! Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor...

Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Denizbank hesabı olan herkesi ilgilendiren yeni kararı duyurdular. Bankalar peş peşe yaptıkları açıklamada kredili mevduat hesabının faiz oranını %1,98, gecikme faiz oranını %2,28 olarak uygulanacağını bildirdiler. Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti BBVA tarih vererek müşterilerini SMS ile bilgilendirdi.

Bankalar kredili mevduat hesabı faizlerinde değişikliğe gidiyor. Açıklamalar peş peşe geldi.. Faiz oranlarındaki değişiklik detayları SMS ile hesap sahiplerine bildirildi.

GARANTİ BBVA'DAN FAİZ KARARI

Garanti Bankası da faiz oranlarında değişikliğe gitti.Yeni faiz oranları 1 Mayıs'ta uygulanmaya başlayacak. Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, "Değerli müşterimiz, 01.05.2021 tarihinden itibaren, Avans Hesap (Kredili Mevduat Hesabi) aylık akdi faiz oranı %1.98, gecikme faiz oranı ise %2.28 olarak güncellenecektir. İyi günler dileriz" denildi.

Garanti BBVA şubat ayında avans hesap ve gecikme faiz oranlarında güncelleyeme gitmiş ve 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olacak avans hesap ve gecikme faiz oranlarını açıklamıştı. Avans hesabı faiz oranı 1.89, gecikme faiz oranı ise 2.19 olarak güncellenmişti.

ZİRAAT BANKASI 27 MAYI TARİHİ DUYURDU

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada yeni faiz oranlarının 27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi; "27.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı %1,98, gecikme faiz oranı %2,28 olarak uygulanacaktır."

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Faiz oranlarında değişikliğe giden diğer bir banka ise Denizbank oldu. Bankadan yapılan açıklama ile faizlerin yükseleceği müşterilere bildirildi. Faizlerin değişeceği tarih 28 Mayıs olarak belirlendi.

Denizbank tarafından yapılan açıklamada "28 Mayıs 2021 itibarıyla Kurtaran Hesabınızın (KMH) aylık faiz oranı %1.98, gecikme faiz oranı %2.28 olarak uygulanacaktır. Yeni faiz oranı 28.05.2021 tarihinden sonra uygulanmaya başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.siniz.