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Denizbank'tan güzel haber! Para transferi...

19 Kasım 2020 Perşembe - 7:40 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 7:52

Denizbank milyonlarca müşterisini ilgilendiren bir karara imza attı. Denizbank, Merkez Bankası’nın 18 Aralık’tan itibaren pilot uygulamasına başlayacağı FAST Sistemi (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) kapsamında, tanımlanacak Kolay Adres bilgileri ile 7 gün 24 saat para transferi imkanı sağlıyor. Telefon numarası, e-posta veya kimlik numarası gibi hatırlanması kolay bilgiler kullanılarak Türk Lirası para transferleri yapılabilecek.


DenizBank’ta, IBAN bilgisi gerektirmeden 7 gün 24 saat Türk Lirası para transferi dönemi başlıyor.
 
‘Kolay Adres’ bilgisi
 
DenizBank Şube ve Merkezi Operasyonlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özel, “FAST sistemi ile müşterilerimiz IBAN numarasını hatırlamaya gerek duymadan, DenizBank’ın tüm dijital kanalları, şubeleri ve ATM’leri üzerinden tanımlayabilecekleri Kolay Adres bilgileri ile hızlı para transferlerini yapabilecekler. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağına alan, günlük hayatlarını kolaylaştıran uygulama ve hizmetleri bankamız çatısı altında sunmaya devam edeceğiz” dedi.
 

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