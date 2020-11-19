Denizbank'tan güzel haber! Para transferi...

DenizBank’ta, IBAN bilgisi gerektirmeden 7 gün 24 saat Türk Lirası para transferi dönemi başlıyor.
‘Kolay Adres’ bilgisi
DenizBank Şube ve Merkezi Operasyonlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özel, “FAST sistemi ile müşterilerimiz IBAN numarasını hatırlamaya gerek duymadan, DenizBank’ın tüm dijital kanalları, şubeleri ve ATM’leri üzerinden tanımlayabilecekleri Kolay Adres bilgileri ile hızlı para transferlerini yapabilecekler. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağına alan, günlük hayatlarını kolaylaştıran uygulama ve hizmetleri bankamız çatısı altında sunmaya devam edeceğiz” dedi.