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DenizBank'tan flaş açıklama! 6 ay faizsiz...

22 Aralık 2020 Salı - 11:06 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 11:25

DenizBank harekete geçti ve resmen açıkladı. Dev bankadan yapılan açıklamada 6 ay faizsiz kredi ile ilgili detaylar paylaşıldı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş tarafından yapılan açıklamada 2021'de ekonominin büyüyeceğine vurgu yapılarak DenizBank'ın özellikle üreticiye sağladığı destekler açıklandı. Yaklaşık 4 milyar TL tutarındaki krediyi ertelediklerini belirten Ateş, "Üreticinin tarımsal faaliyetini sürdürmesi için 6 aya kadar faizsiz dönem ile finanse ettiğimiz Üretici Kart tarafında yüzde 25 ciro artışı ile de desteğimizi sürdürüyoruz." dedi.


DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş,  2021 yılında ekonominin yüzde 3-4 aralığında büyüyebileceğini, bankacılık  sektörünün TL kredi büyümesinin yüzde 13-15 seviyesinde olabileceğini belirterek,  bankaların önceliğinin artan karşılıklar ve azalan gelirlerle mücadele olacağını  söyledi.     
 
Ateş, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında, DenizBank ve  sektörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki çalışmaları hakkında bilgi  verirken, geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı.
 
2020 yılı için büyüme beklentilerinin yukarı yönlü olduğunu ancak  salgınla beraber ülkelerde; üretimin durması, tüketim ve güvende düşüş ve artan  belirsizlikler sebebiyle büyük bir ekonomik kriz yaşandığını ifade eden Ateş,  yaşam ve çalışma şekillerinin etkilendiğini söyledi.
 
Ateş, salgının yol açtığı sağlık krizinin küresel bazda ekonomi,  istihdam ve enflasyon göstergeleri üzerinde ağır baskı yaratmaya devam ettiğini  aktardı.
 
Para politikası tarafında, 2008-2009 finansal krizinden alınan dersler  sayesinde merkez bankalarının çok hızlı davrandığına dikkati çeken Ateş, ABD  Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi önemli kurumlar ve  onları takiben gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankalarının,  faizi aşağı çekerek ve parasal genişleme ile daralan ekonomik aktiviteye tepki  gösterdiğini kaydetti.
 
Ateş, maliye politikası tarafında ise kredi garantileri, kredi  ertelemeleri, vergi ertelemeleri, işveren maliyetlerine yönelik düzenlemeler,  çalışanlara ve düşük gelirli vatandaşlara sağlanan sosyal transferlerin öne  çıktığını söyledi.
 
Bunun da ülkelerin bütçe kaynaklarını zorladığını ifade eden Ateş,  sonuç olarak dünya milli gelirinin yüzde 14'üne, 12 trilyon dolara ulaşan bir  mali destek harcaması yapıldığını ve küresel negatif getirili tahvil stokunun 17  trilyon dolara ulaştığını kaydetti.
 
Ateş, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Global olarak senkronize gerilemenin ve 2020'nin 3. çeyreğindeki  hızlı toparlanmanın ardından zorlu dönem 2021'de başlıyor. Gelişmiş ülkelerin  tasarrufları, borçlanma olanakları, üretim gücü ve eğitimli nüfus olanakları  varken, gelişmekte olan ülkelerde farklı sorunlar mevcut. Mali kaynakları zayıf,  emtia (petrol), turizm geliri gibi bağımlılıkları var, dünya genelinde düşük faiz  sayesinde yüksek borç yükü altındalar. Dolayısıyla 2021 yılında gelişmiş ülkeler  ile gelişmekte olan ülkelerin arasının açıldığını göreceğiz.
 
Küresel salgın krizi sonrası toparlanma sürecinde sektörler arası  ayrışma da çok belirgin olacak. En çok etkilenen yeme-içme, konaklama, ulaştırma,  eğlence gibi hizmet sektörlerinde toparlanma 2023'ü bulabilir. Diğer taraftan,  aşının yakın zamanda geleceğine ilişkin umut verici gelişmeler olmakla birlikte  dünya genelinde aşılama yapılabilmesi için ucuz, üretim kapasitesi yüksek ve  lojistik imkanları geniş aşılara ihtiyaç var. Bu durum da salgının yarattığı  etkilerin en azından aşıya ulaşabilen ülkeler açısından 2021 yılının ikinci  yarısına kadar devam edeceği ve merkez bankalarının kısa vadede politika  değişikliğine gitmeyeceğine de işaret ediyor."
 
"Yapısal reform programlarının uygulamaya konması kritik öneme  sahip"
 
Hakan Ateş, 2020 yılında küresel ekonomiyi etkisi altına alan küresel  salgının yarattığı endişe ve belirsizlik ortamının maalesef büyüme beklentilerini  negatif yönde etkilediğini söyledi.
 
Bu yılın başında küresel ekonomide yüzde 3'lük büyüme beklendiğini  hatırlatan Ateş, "Tersine, yılın yüzde 4 küçülmeyle tamamlanması muhtemel  görünüyor. Ülkeler, ekonomik sıkıntılarını aşmak için bu süreçte güçlü mali önlem  paketleri uygulamak durumunda kaldı. Gelişmiş ülkelerde ortalama GSYH'nin yüzde  20'si, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 6'sı kadar harcama yapıldı. Ülkemizde  de bu oran yüzde 12-14 aralığında. Ağırlıklı olarak da kredi mekanizmaları ile  hem şirketleri hem hanehalkını desteklemeye çalıştık. Beklentilerin aksine alınan  önlemlerin etkisi ile 2020'nin pozitif büyüme ile tamamlanmasını öngörüyoruz."  ifadelerini kullandı.
 
2021 yılına bakıldığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan  (TCMB) gelen açıklamalara istinaden enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef  olacağını aktaran Ateş, "Bu sebeple yılın ilk yarısında yüksek faiz ortamının  devam etmesini ve yavaş bir büyüme bekliyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren  ise finansman koşullarındaki rahatlamaya paralel ekonomik aktivitenin  toparlanmasını, 2021 yılı genelinde büyümenin yüzde 3-4 aralığında tamamlanmasını  bekliyoruz. Sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele programının enflasyon  üzerindeki aşağı yönlü etkisini, maliyet yönlü baskıların da hafiflemesiyle yılın  ikinci çeyreğinden itibaren göreceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.
 
Ateş, 2020 yılında özellikle altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki  kayıp sebebiyle cari açığın arttığını bildirdi.
 
2021 yılında özellikle para politikasındaki sıkılaşma ile ithalatın  gerilemesini, mevcut seviyedeki kurun ihracata olumlu yansımasını ve turizm  gelirlerinin artmasını beklediklerini aktaran Ateş, tüm bunlar sayesinde cari  açığın GSYH'nin yüzde 2'sine kadar gerileyeceğini söyledi.
 
Ateş, krizlere karşı dayanıklı Türk ekonomisinin, 2021 yılının ikinci  yarısına kadar belirgin şekilde hissedilecek olan bu salgın sürecini, sıkı para  politikasını tamamlayıcı maliye politikasının yanı sıra dinamik özel sektör ve  güçlü bankacılık sektörünün desteğiyle en az hasarla atlatacağına inandığını  ifade etti.
 
Orta-uzun vadede bakıldığında, Türkiye'nin, 1980'lerden beri içinde  bulunduğu orta gelir grubundan çıkması için reformlara ağırlık vermesi  gerektiğinin altını çizen Ateş, "Önümüzdeki dönemde hızla eğitim, hukuk, vergi  sistemi ve istihdam piyasasında yapısal reform programlarının uygulamaya konması  kritik öneme sahip." dedi.
 
"Bankalar, problemin kaynağı değil, çözümün parçası rolünde"
 
DenizBank Genel Müdürü Ateş, 2008-2009 krizinin aksine bu dönem  mevcutta yaşanan finansal sistemde değil, kamu sağlığı kaynaklı bir kriz olduğunu  vurguladı.
 
Bankaların, ülkelerin maliye politikalarının uygulanmasına özellikle  kredi genişlemesi ile aracılık ederek problemin kaynağı değil, aksine çözümün  parçası rolünde olduğunu belirten Ateş, "Yılbaşından bu yana TL kredi artışı  yüzde 40'ı geçti. Dolayısıyla takipteki kredi oranı artışının 2021 yılında mevcut  duruma göre daha yukarıda olacağını öngörüyoruz. Diğer taraftan bankalarımız  yüzde 19 sermaye yeterlilik oranları ve ihtiyatlı olmak adına önden yüklemeli  karşılıklar ile süreci yönetebilecek durumdalar" dedi.
 
Ateş, gelirler tarafında, geçen dönemde faizlerdeki gerilemeye paralel  net faiz marjında iyileşme sağlandığını ancak tekrar faizlerin yükselme  eğiliminin marjları aşağıya çektiğini söyledi.
 
Faiz dışı gelirler tarafında ise hizmet gelirlerine ilişkin  düzenlemenin gelir azaltıcı etkisi olduğunu ifade eden Ateş, "Sonuç olarak, artan  karşılıklar ve azalan gelirlerle mücadele, 2021 yılında bankalarımızın önceliği  olacak. Artan faiz oranları sebebiyle 2020 yılının sonuna paralel olarak 2021  yılında kredi genişlemesinin yavaşlamasını bekliyoruz. Sektörde TL kredi  büyümesinin yüzde 13-15 civarında olmasını, buna mukabil yabancı para kredilerin  mevcut 165 milyar dolar seviyesinde kalmasını, TL mevduatların ise faize paralele  artmasını öngörüyoruz." diye konuştu.
 
Ateş, 2021 yılında DenizBank olarak ana stratejilerinden ödün vermeden  yola devam edeceklerini söyledi. 
 
 Müşterilere sundukları ana avantajın; Türkiye'nin 81 iline yaygın şube  ağı, yurt dışındaki bankalar da dahil tüm iştirakler ve destek birimleri  arasındaki kuvvetli sinerji, iletişim ve geniş ürün yelpazesi sayesinde  sürdürdükleri finansal süpermarket anlayışı olduğunu belirten Ateş, DenizBank'ın  hedeflediği müşteri segmentleri için ulaşılabilir şube ve ATM ağının  oluşturulması, müşterilerin şube deneyiminin tasarlanması ve kendilerine uygun  tekliflerin oluşturulması için büyük veri ve veri analitiğinden  faydalanılmasının, 2021'de de stratejilerinin bir parçası olacağını kaydetti. 
 
Ateş, kuruluşundan bu yana destekledikleri niş sektörler turizm,  eğitim, sağlık, enerji, altyapı, tarım ve denizcilik sektörlerini desteklemeye,  perakende tarafta KOBİ bankacılığı, bireysel bankacılık ve özel bankalar arasında  yüzde 45 ile lider oldukları tarım bankacılığı alanında pazar payını korumaya  devam edeceklerini bildirdi.
 
"2021 ve sonrası için odağımız dijital ve önceliğimiz mobil odaklı  hizmetler olacak"     
 
Hakan Ateş, 2020'nin genel anlamda olduğu gibi bankalar için de zor  bir yıl olduğunu ancak her kriz döneminde olduğu üzere burada da farklı  fırsatların karşılarına çıktığını belirterek, "Yıllar içinde gerçekleşmesini  beklediğimiz dijital dönüşümü, küresel salgının etkisiyle birkaç ayda tecrübe  ettik. 2020 yılının, dijitalde zorunluluğun yılı olarak tarihe geçeceği  düşüncesiyle, biz de önceliğimizi, müşterilerimize en hızlı ve çevik şekilde  hizmet vermeye devam edebilmek olarak belirledik ve bu yönde yatırımlar yaptık."  dedi. 
 
Yapay zeka, veri bilimi ve blockchain gibi teknolojilerin artık  bankalar ve hatta tüm endüstriler tarafından kullanıldığına işaret eden Ateş,  DenizBank olarak bu alanlara yatırım yapma konusunda lider bankalardan biri  olduklarını söyledi.
 
Ateş, 2021 ve sonrası için odaklarının dijital ve önceliklerinin mobil  odaklı hizmetler olacağını vurguladı.
 
2021 yılını şekillendirecek gelişmeler içerisinde bankalar için  kritik iki karar olduğunu aktaran Ateş, şunları kaydetti:
 
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) dijital müşteri  kimlik tespiti konusunda yaptığı değişiklik sayesinde artık herkes şubeye gitme  ihtiyacı duymadan banka müşterisi olabilecek. Bu, bankalar ve fintekler arası  rekabet şartlarını eşitlemenin yanında potansiyel müşterilerimizin de sağlık  endişesi duymadan bünyemize katılması adına kolaylaştırıcı bir adım oldu.  TCMB'nin Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi sayesinde artık  e-para kuruluşları gibi bankalar da 7/24 EFT yapabilecek. Bu noktada TCMB ve  BDDK'nın Türkiye açık bankacılık ekosistemi için aldığı kararların da sektörü  değiştireceği görüşündeyim. Merkez Bankası'nın Bankalararası Kart Merkezi'ni  (BKM) bünyesine katarak API teknolojisinin kullanımına bir standart getirmesi ve  BDDK'nın yayımladığı yönetmelik ile açık bankacılığın sınırlarını net şekilde  çizmesi, bankaların bu alanda fintekler ve diğer tüm teknoloji şirketleriyle iş  birliği yapmasının önünü açıyor. DenizBank olarak 380'den fazla API noktamız ile  geleceğe hazırız."
 
"KOBİ ve tarım bankacılığında şu ana kadar aktardığımız kaynak 50  milyar TL'ye ulaştı" 
 
Hakan Ateş, DenizBank olarak mevsimsel iş yapan ve salgından etkilenen  tüm sektörlerin kredilerini yapılandırmaya gayret ettiklerini, 2020 yılı  nisan-ağustos aralığındaki 5 aylık dönemde toplam turizm kredilerinin yüzde  42'sinin yapılandırmasını/modifikasyonunu sonuçlandırdıklarını bildirdi.
 
KOBİ ve tarım bankacılığında şu ana kadar aktardıkları kaynağın 50  milyar TL'ye ulaştığını aktaran Ateş, bu bağlamda tek banka olarak katıldıkları  Nefes Projesi ve Çek Ödeme-OPEX Programı kapsamında Kredi Garanti Fonu (KGF)  desteğiyle toplam 55 bin KOBİ'ye 6 milyar TL kredi imkanı sağladıklarını  kaydetti.
 
Ateş, salgın sürecinde sadece yeni kredi vererek değil, mevcut  kredileri öteleyerek de dükkanlarını açamayan, gelir yaratmakta güçlük çeken  KOBİ'lerin ve çiftçilerin yanında olduklarını söyledi. 
 
Bu şekilde yaklaşık 4 milyar TL tutarındaki krediyi de ertelediklerini  belirten Ateş, "Üreticinin tarımsal faaliyetini sürdürmesi için 6 aya kadar  faizsiz dönem ile finanse ettiğimiz Üretici Kart tarafında yüzde 25 ciro artışı  ile de desteğimizi sürdürüyoruz." dedi.
 
Türkiye'de toplumun tüm kesimlerine ulaşan bir hizmet ağına sahip bir  kurum olarak salgın süresince hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını  ön planda tutarak kesintisiz hizmet vermeye devam ettiklerini aktaran Ateş,  evden/uzaktan çalışma ve sağlık tedbirleri gereğince dijital bankacılık kanalına  DenizBank ailesi olarak tam entegre ve yeni normaldeki bankacılık dinamiklerine,  değişen geleceğe hazırız olduklarını sözlerine ekledi.                

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