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DenizBank resmen duyurdu! Türkiye'de ilk, sınırlı sayıda...

AA |  19 Nisan 2021 Pazartesi - 13:55 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 13:55

DenizBank harekete geçti. İmzalar atıldı. Türkiye'de ilk kez gerçekleşiyor. Dev banka müşterilerinin kullanımına sundu. Sınırlı sayıda üretildi. İndirim imkanı bulunuyor. DenizBank, ödeme teknolojilerinin önde gelen kurumlarından Mastercard ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında metal kredi kartını müşterilerinin kullanımına sundu.


DenizBank tüm müşterilerine duyurdu. İsteyenler başvuru yapabilecek. Sınırlı sayıda kişi yararlanıyor. DenizBank ve Mastercard'ın ortak açıklamasına göre, 1.000 adetle  sınırlı sayıda üretilen, ön yüzünde sadece müşteri ismi bulunan ve dikey tasarıma  sahip Mastercard logolu metal kredi kartı, başvuru sonrasında anında kullanıma  açılarak alışveriş imkanı sağlıyor.

Yeni metal kredi kart sahibi DenizBank müşterileri, özel seyahat ve  life-style indirimlerinin yanında Mastercard ayrıcalıklarından da  aydalanabiliyor. Kart sahiplerine ayrıca Türkiye ve dünyanın pek çok  noktasındaki seyahatlerinde öncelik sunan TAV Passport Kart da hediye ediliyor.     

"Metal kredi kartlarımızı Türkiye'de ilk kez sunmaktan mutluluk  duyuyoruz"           

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube  Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, küresel salgın  döneminde kredi kartına yönelik talebin arttığını ve alışverişin ağırlıklı olarak  dijital ortama taşındığını belirterek, "Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarında  yanlarında olmak ve dijital çağda her yerden erişilebilir hizmet sunmak  önceliğimiz. Sade tasarımının yanında, fiziksel kart ihtiyacı olmaksızın,  mekandan bağımsız, anında kullanıma açılan, temassız ödeme imkanı sağlayan ve  yalnızca 1.000 adet üretilen metal kredi kartlarımızı Türkiye'de ilk kez  sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi hizmetlerimizi  hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan da özellikle hijyen sebebiyle,  tüketicilerin küresel salgın sürecinde kredi kartı ile alışveriş  alışkanlıklarında ciddi artışlar görüldüğünü aktararak, "Ödeme teknolojileri  alanındaki farklı ürün ve hizmetlerimizle Türkiye’de bankalarımıza tüketicilerine  özel hizmetler sunmaları konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Metal  kredi kartı gibi yenilikçi teknolojiler, dünyada saygınlık göstergesi olarak  kabul ediliyor. DenizBank ile yaptığımız bu iş birliği ile Mastercard logolu  metal kredi kartı sahiplerini ayrıcalıklı fırsatlar bekliyor." değerlendirmesinde  bulundu.    

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