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Denizbank resmen duyurdu! Müşteri, şube, ATM...

AA |  08 Kasım 2021 Pazartesi - 23:11 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 23:11

DenizBank açıkladı. Dev banka yeni hamleyi resmen duyurdu. Flaş kredi hamlesi. Dev banka 22 ülkeden 49 katılımcı ile sendikasyon kredisi aldı. Kredi ile engelli vatandaşlara uygun şube ve ATM sayılarının artırılması hedefleniyor. Tarıma özel tasarlanmış Üretici Kart ile çiftçiler sağlanan kaynak büyütülüyor.


DenizBank, sürdürülebilirlik bağlantılı ilk  sendikasyon kredisi ile 840 milyon dolar tutarında yurt dışı kaynak sağladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu işlem, 22 ülkeden 49  katılımcı ile sektörde son 2 yıldaki en geniş katılımlı sendikasyon kredisi oldu. Gıda güvenliği sağlanmasında büyük önem taşıyan sürdürülebilir tarımın  finansmanı, işlemin performans kriterleri arasında yer aldı. Mizuho Bank Ltd'in aracı banka olduğu işlem, Bank of America, Emirates  NBD Capital Limited, MashreqBank ve Standard Chartered Bank koordinatörlüğünde  gerçekleşti. 9 banka ise yetkilendirilmiş lider düzenleyici (MLA) olarak işlemde  yer aldı. Yüzde 110 yenileme oranı ile gerçekleşen işlemin toplam maliyeti dolar  ve avro cinsinden sırasıyla libor   yüzde 2,15 ve Euribor   yüzde 1,75 olarak  gerçekleşti. Yılın ilk yarısında 410 milyon dolar tutarında yeni sendikasyon  kredisi ve 435 milyon dolar tutarında yurt dışı havale akımlarına dayalı  seküritizasyon işlemi gerçekleştiren DenizBank'ın, Emirates NBD hissedarlığında  ekonomiye sağladığı taze kaynak miktarı böylece toplamda 3,6 milyar dolara  ulaştı. Banka tarafından 2021 başından itibaren temin edilen yabancı para  fonlamanın yüzde 30'u sürdürülebilirlik bağlantılı olarak gerçekleşti.

"Sürdürülebilirliğe dayalı fonlama portföyümüzü büyütmeye devam  edeceğiz"   

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş,  sürdürülebilirlik konusunu, çevresel ve sosyal sorumluluklarıyla bir bütün olarak  ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bu sendikasyonun performans kriterleri doğrultusunda, ülke genelinde  tüm çiftçilerimizin verimliliğinin yükseltilmesine yönelik çözümlerimizi  geliştireceğimizi belirttik. Ayrıca, engelli vatandaşlarımıza uygun şube ve ATM  sayılarımızı artırmayı da taahhüt ettik. Geleceğimiz için hayati öneme sahip olan  tarımın finansmanı konusunda performans kriteri belirleyen tek bankayız. Gıda  güvencesinin gerekliliği olarak tarımın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi artık  olmazsa olmazımız. Dolayısıyla tarıma özel tasarlanmış ilk finansal enstrüman  olan Üretici Kart ile çiftçilerimize sağlanan kaynağı, tarım faaliyetinin  nesiller boyu devamı için büyütme hedefindeyiz. Diğer yandan, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmasında  lokomotif rol üstlenen KOBİ'lerimize can suyu sağlamak ve özellikle  kadınlarımızın iş hayatına katılımını desteklemek üzere de yoğun bir şekilde  çalışmaktayız. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerini de  odağımıza koyarak bir bütün olarak ele aldığımız sürdürülebilirliğe dayalı temin  ettiğimiz finansman miktarı, bugün itibarıyla 1,2 milyar dolara ulaştı.  Sürdürülebilir tahvil ihraçları başta olmak üzere ürün çeşitliliğimizi artırarak  sürdürülebilirliğe dayalı fonlama portföyümüzü büyütmeye devam edeceğiz. Zorlu  piyasa şartlarında sektörümüze duyulan güvenin yanı sıra ekonomimizin gücünü de  ortaya koyan bu işleme imza atmaktan kıvanç duyuyoruz." 

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