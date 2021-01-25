DenizBank resmen duyurdu! Kredi fırsatı, hesabı olanlar...

DENİZBANK'TAN KREDİ AÇIKLAMASI

DenizBank 10 bin lira ile oluşturulmuş örnek kredi ödeme tablosuna ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar...

"Örnek ödeme tablosu, 10.000 TL baz alınarak oluşturulmuştur. Kredi üst limiti 100.000 TL, maksimum vade 36 aydır. Kredi tahsis ücreti, başlangıçta bir defaya mahsus alınacak olup kredi tutarının binde 5’i oranındadır. Tabloda yer alan kredi tahsis ücretine vergi dâhil edilmemiştir.

Kampanyada sunulan faiz oranı, bankamızda kredi kartı olan veya yeni kredi kartı başvurusu yapan emekli müşteriler için geçerlidir. Banka, faiz oranlarında değişiklik yapma, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir. Krediye ilişkin ilgili belgeleri imzalamadan önce faiz oranı, tüm masraf, ücret ve komisyon hakkında tarafınıza bilgi formu ile bilgilendirme yapılacaktır."

SGK VE 3 BANKA ARASINDA ANLAŞMA

Öte yandan prim borcunu ödeyerek emekli olmaya hak kazanacak kişiler için düğmeye basılmış ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank arasında, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında kredi iş birliği protokolüne imza atılmıştı.

Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi gerek peşin ödeme avantajı gerekse kredi kartıyla ödeme ve elektronik ortamda başvuru imkanı gibi yollarla iş verenlere ve sigortalılara tüm kolaylıkların sunulduğunu vurgulayan SGK Başkanı İsmail Yılmaz , şunları söylemişti:

"Yapılandırma ile gecikme cezası ve gecikme zammı ile faizlerin silinmesi, borçlar Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyatları endeksi) ile güncellenmesi, peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ının silinmesi, 2 taksitle ödemede ise Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'sinin silinmesi gibi çeşitli avantajlar sunuyoruz. Bu kapsamda birikmiş prim borçlarının yapılandırılmasının yanı sıra 4b, yani eski tabirle Bağ-Kur'lu sigortalılarımıza daha önce prim ödenmediği için durdurulan sürelerini ihya imkanı verilmiştir. İhyanın sağladığı avantajı bir örnekle açıklamak istiyorum, 1 Ocak 2009-31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki sigortalılık süresi durdurulan sigortalının bu süreyi ihya edebilmek için ödeyeceği prim tutarı 2020 yılı rakamlarına göre 24 bin lira iken, yapılandırmaya başvurulursa 24 bin lira yerine yaklaşık 9 bin lira ödenecek. Yani yüzde 63 oranında indirim söz konusu olacaktır.

Protokolle yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisiyle emeklilik imkanı sunuluyor. Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 31 Mart'a kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vadeyle kredi kullanabilecekler. "