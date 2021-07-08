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DenizBank resmen duyurdu! Faizsiz ve ücretsiz, ödemeler...

08 Temmuz 2021 Perşembe - 10:30 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 10:40

DenizBank resmen duyurdu. Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor. Dev bankadan faizsiz ve ücretsiz ödeme fırsatı açıklaması geldi. 2 Ağustos tarihine kadar geçerli. Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve trafik para cezası ödemelerini, DenizBank Bonus Kredi Kartları ile yapacak olan müşterilere faizsiz ve ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuluyor.


DenizBank fırsatı duyurdu. Tüm müşterileri ilgilendiriyor. DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, MTV ve trafik cezası ödemeleri DenizKartım ve MobilDeniz bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı, DenizBank şubeleri, ATM’leri, DenizBank İletişim Merkezi ve gib.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Perakende ve Özel Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, DenizBank’ın her alanda, hayat kolaylaştıran çözümlerle müşterilerinin yanında durmayı görev bildiğini belirtti.
 
FAİZSİZ VE ÜCRETSİZ 3 TAKSİT FIRSATI
 
Banka olarak, müşterilerin ihtiyaçlarından yola çıkarak, gereksinimlerinin tüm kanallardan karşılanabildiği hizmet modellerini geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Hıçkıran, "Bu anlayışla, MTV ve trafik cezası ödemelerinin, DenizBonus Bireysel Kredi Kartları ve Business Kredi Kartları ile 2 Ağustos 2021’e kadar, faizsiz ve ücretsiz 3 taksit imkanı ile yapılabileceği kampanyamızı hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de müşteri ihtiyacını odağına alan çalışma ve çözümlerimizi sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 

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