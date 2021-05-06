DenizBank resmen duyurdu! Bugün...

DenizBank'tan tüm müşteriler ilgilendiren karar. Bugün başlıyor. 81 ilde uygulanacak. Dev banka mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Karar tüm müşterilere duyuruldu. 6 gün boyunca geçerli olacak.
Mesai değişikliği ile ilgili banka tarafından yapılan açıklamada;
"Değerli Müşterilerimiz, İşlemlerinizin sağlık açısından daha güvenli ve hızlı yapılabilmesi için şubelerimizdeki mesai saatlerinde değişiklik yapılmıştır. 6 Mayıs Perşembe günü itibarı ile, 11 Mayıs Salı da dahil olmak üzere 9.00-12.30 ile 13.30- 16.30 arasında hizmet verecektir. 12 Mayıs Çarşamba (Arife günü) 9.00-12.00 saatleri arasında açık olacaktır." ifadelerine yer verildi.