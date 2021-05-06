06 Mayıs 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.420 0.00 EURO 10,0180 0.22
USD 8,3250 0.13 ALTIN 479,350 0.35
CANLI BORSA
TÜMÜ

DenizBank resmen duyurdu! Bugün...

06 Mayıs 2021 Perşembe - 8:10 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 8:10

DenizBank'tan yeni karar! Tüm müşterilere SMS ile bildirildi. Alınan karar bugün uygulanmaya başlıyor. Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri bugün yapılıyor. DenizBank emekli vatandaşların bayram ikramiyelerini çekerken mağduriyet yaşamamaları için çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.


DenizBank'tan tüm müşteriler ilgilendiren karar. Bugün başlıyor. 81 ilde uygulanacak. Dev banka mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Karar tüm müşterilere duyuruldu. 6 gün boyunca geçerli olacak. 

Mesai değişikliği ile ilgili banka tarafından yapılan açıklamada;

"Değerli Müşterilerimiz, İşlemlerinizin sağlık açısından daha güvenli ve hızlı yapılabilmesi için şubelerimizdeki mesai saatlerinde değişiklik yapılmıştır. 6 Mayıs Perşembe günü itibarı ile, 11 Mayıs Salı da dahil olmak üzere 9.00-12.30 ile 13.30- 16.30 arasında hizmet verecektir. 12 Mayıs Çarşamba (Arife günü) 9.00-12.00 saatleri arasında açık olacaktır." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

DenizBank DenizBank saat DenizBank çalışma saatleri DenizBank bugün
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.