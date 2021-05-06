DenizBank resmen duyurdu! Bugün...

DenizBank'tan yeni karar! Tüm müşterilere SMS ile bildirildi. Alınan karar bugün uygulanmaya başlıyor. Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri bugün yapılıyor. DenizBank emekli vatandaşların bayram ikramiyelerini çekerken mağduriyet yaşamamaları için çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

DenizBank'tan tüm müşteriler ilgilendiren karar. Bugün başlıyor. 81 ilde uygulanacak. Dev banka mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Karar tüm müşterilere duyuruldu. 6 gün boyunca geçerli olacak.

Mesai değişikliği ile ilgili banka tarafından yapılan açıklamada;