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DenizBank resmen açıkladı! Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

12 Nisan 2021 Pazartesi - 13:52 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 13:52

DenizBank yeni kararı resmen duyurdu. Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor. Dev banka, kararı SMS yolu ile bildirdi. DenizBank'tan yapılan açıklamada 81 ildeki şubelerinin mesai saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi. Yeni karar uygulanmaya başlandı.


DenizBank harekete geçti ve hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiren yeni kararı duyurdu. Dev banka müşterilerini SMS ile bilgilendirdi. Denizbank'tan yapılan açıklamada "Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir. Bankacılık işlemlerinizi internet şubemiz, MobilDeniz, DenizKartim ve fastPay uygulamalarımızdan veya ATM'lerımızden gercekleştirebilirsiniz. Saglıklı gunler dileriz" denildi.

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