DenizBank resmen açıkladı! Hesabı olan herkesi ilgilendiren karar...

DENİZBANK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Dev bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Değerli Müşterimiz, 25 Şubat 2021 itibariyle Kurtaran Hesabınızın aylık (KMH) faiz oranı %1.89, gecikme faiz oranı %2.19 olarak uygulanacaktır. Saygılarımızla.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI

Kurtaran Hesap, acil nakit ihtiyaçlarınızı 7/24 karşılayabileceğiniz, üstelik taksitli kullanıldığında geri ödemesini 12 aya varan vade seçenekleriyle yapabilme kolaylığı da sağlayan bir Kredili Mevduat Hesabıdır.

PARANIZ OLMASA DA NAKİT PARA İHTİYACINIZI KARŞILAYABİLİRSİNİZ

Hesabınızda yeterli bakiye olmasa bile, Kurtaran Hesap limitiniz dahilinde acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Dilerseniz taksitli kullanım seçeneği ile kullanacağınız tutarı 12 aya varan vadeler ile geri ödeyebilirsiniz. Kurtaran Hesabınızın bağlı olduğu Vadesiz Hesap'tan gerçekleştirilen elektrik, su, telefon gibi otomatik fatura ödemeleriniz gecikmeye girmeden zamanında yapılır.

ÜCRET ÖDEMEZSİNİZ

Kurtaran Hesabınızı DenizBank Banka kartınız varsa Electron ve Maestro kart kabul eden tüm işyerlerinde alışverişlerde kullanabilirsiniz. Kurtaran Hesabınıza sadece kullandığınız gün kadar faiz işler. Kullanılmadığında herhangi bir ücret ödemezsiniz.

TAKSİTLİ KULLANIM

Kurtaran Hesabın taksitli kullanımı için ayrı bir limit tesis edilmez. Mevcut Kurtaran Hesap limiti dahilinde kullanım yapılabilir. DenizBank şubelerinden, İnternet Bankacılığından, Telefon Bankacılığından ve 7/24 tüm İnternet Bankacılığı ATM’lerinden taksitli kullanım yapılabilir.

İLK TAKSİT BİR SONRAKİ AYIN SON İŞ GÜNÜ

Minimum kullanım tutarı 200 TL dir. 3, 6, 9 ya da 12 ay taksit seçenekleri ile geri ödenebilir. İlk taksit tarihi bir sonraki ayın son iş günü olur. Hesabınızda para olsa bile Kurtaran Hesap limitinizden taksitli kullanım yapılabilir. Taksit tutarının ödenmemesi durumunda taksit tutarı içerisindeki anaparaya Kurtaran Hesap faizi işletilir. Ay içerisindeki kullanımlarınızı ve asgari ödeme tutarınızı gösteren ekstreniz bir sonraki ayın ilk haftasında gönderilir. Ekstredeki asgari ödeme tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.