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Denizbank duyurdu! Yarın başlıyor, değişti

Gazetevatan.com |  18 Kasım 2020 Çarşamba - 11:31 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 11:50

Denizbank'tan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren karar! Dev banka harekete geçti. Yarından itibaren başlıyor. Müşterilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bankadan açıklama geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olacak.


Denizbank tarafından milyonlarca müşteriyi çok yakından ilgilendiren bir karara imza atıldı. Bankadan yapılan açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir şubelerinde geçerli olacak değişikliğin yarından itibaren başlayacağı duyuruldu.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE DEĞİŞİKLİK

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok alanda değişiklik yaşanıyor. Salgında vaka sayılarında görülen artış nedeniyle yeni önelemler alınıyor.  Bankalar da hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığı açısından çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.  Denizbank üç büyük kentte çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. 
 
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ
 
Bankadan yapılan açıklamada 19 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki tüm şubelerin çalışma saatleri 10.00-12.30 ile 13.30-17.00 olarak değiştirildiği bildirildi.
 

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