Denizbank duyurdu! Değişti, bugün başladı

Denizbank tüm vatandaşları yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Dev banka harekete geçti. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar bugün uygulanmaya başlıyor. Banka yeni kararı tüm müşterilerine duyurdu.

Denizbank tarafından tüm müşterilerini yakından ilgilendiren önemli bir karar verildi. Banka verilen kararı kamuoyuna duyurdu. Koronavirüs salgınında vaka sayılarında görülen artış nedeniyle pek çok yeni önlem alındı. Denizbank da müşteri ve çalışanlarının salgın sürecinden olumsuz etkilenmemeleri için yeni çalışma saati uygulamasına geçti. Yeni uygulama müşterilere duyuruldu.

Denizbank tarafından yapılan açıklama şöyle;

Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına, şube çalışma saatlerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişmiştir. Bankacılık işlemlerinizi internet şubemiz, MobilDeniz, DenizKartim ve fastPay uygulamalarımızdan veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz.