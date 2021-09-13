Deniz ve Çınar'ın köydeki romantik anları!

Kırık Hayatlar 13 Eylül Pazartesi günü yayınlanan 16. Bölümünde Deniz ve Çınar, gittikleri köyde romantik bir gün yaşıyorlar!

Çınar, Deniz ile doğduğu köye gider. Geçmişinin izini aradığı sırada Deniz ile birlikte güzel bir vakit geçirir. Özellikler köylü kadın ile geçen konuşmada evliliğe dair söyledikleri Deniz'in yanaklarının kızarmasına neden olur.

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Çınar, Deniz ile birlikte doğduğu köye gider. Amacı ise, anne ve babasına dair izler bulmaktır; fakat Fehmi Bey, onun bu izleri bulmasına engel olacak adımı atar. Bu arada başka birisi daha bu izlerin peşindedir.