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Deniz Uğur ve Erdinç Gülener aynı oyunda buluştu

14 Eylül 2021 Salı - 8:59 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 8:59

Ünlü oyuncu Deniz Uğur eşi ile aynı sahneyi paylaşacak.


Oyuncu Deniz Uğur, haziran ayında evlendiği meslektaşı Erdinç Gülener'le birlikte aynı sahnede. 2017 yılında 'Bir Deli Sevda' adlı dizide tanışan ve geçtiğimiz aylarda evlenen ikili, Alzheimer'a dikkat çeken 'Unutmak' adlı oyunda seyirci karşına çıkacak. Uygur Sanat Tiyatrosu'nun oyununda; 'Tom' ve 'Viv'in tanışma anlarından son anlarına kadar beraber geçen hikâyesi izleyiciye duygusal anlar yaşatacak. Yönetmen Malcolm Keith Kay'in rejisini üstlendiği oyun, ekim ayında perde açacak. 

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Deniz Uğur Erdinç Gülener Bir Deli Sevda
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