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Deniz Taksi açılış ücreti belli oldu!

Alper KORKMAZ-Feridun AÇIKGÖZ-İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA) |  30 Eylül 2021 Perşembe - 17:34 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 17:34

Deniz Taksi ücretleri belirlendi. Fiyatlar Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira oldu. Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de yine aynı ücret tarifesi geçerli olacak.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. UKOME toplantısının gündem maddelerinden biri de Deniz Taksi ücretlerinin belirlenmesiydi.
 
Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi. Toplantıda teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de yine aynı ücret tarifesi geçerli olacak.

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