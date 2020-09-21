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Deniz seviyesi yüzyılın sonunda 39,3 cm yükselebilir

AA |  21 Eylül 2020 Pazartesi - 17:30 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 17:30

Bilim insanları, küresel karbon emisyonlarındaki artışın sürmesi halinde, kutup bölgelerindeki eriyen buzulların, yüzyılın sonunda küresel deniz suyu seviyesini 39,3 santimetreye kadar artırabileceği uyarısında bulundu.


ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) öncülüğünde yürütülen, Buz Örtüsü  Karşılaştırma Model Araştırması'nın sonuçları "The Cryosphere" dergisinde  yayımlandı.
 
60'tan fazla bilim insanının, Antarktika ve Grönland'da yürüttüğü  buzul erimesi çalışmalarını bir araya getiren araştırmada, sera etkisi yaratan  gazların yoğunluğunun zaman içinde artmasına bağlı olarak küresel deniz suyu  seviyesinin 2100 yılında gelindiğinde 11,1 ila 39,3 santimetre artabileceği  belirtildi.
 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) ortaya koyduğu en  iyi ve en kötü emisyon senaryolarına göre, Grönland'daki buzul erimesinin küresel  deniz suyu seviyesinde 3,3 ila 8,9, Antarktika'daki erimenin ise 7,8 ila 30,4  santimetre yükselmesine yol açacağı öngörülüyor.
 
Bu, IPCC'nin 2019'da yayımladığı Okyanuslar ve Buzul Tabakası Özel  Raporu'nda yer alan tahminlerin ötesinde bir seviye artışına işaret ediyor.

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