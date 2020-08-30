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Deniz Seki sert çıktı! 'Bu yoruma ne gerek vardı!'

Deniz Seki sert çıktı! 'Bu yoruma ne gerek vardı!' Cezaevinde 90 kiloya çıkan Deniz Seki, geçirdiği ameliyat sonrası 57 kiloya kadar düşmüştü.
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