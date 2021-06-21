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Deniz Seki'nin sırrı ortaya çıktı!

Deniz Seki'nin sırrı ortaya çıktı! Son zamanlarda formda görüntüsüyle gözleri üzerine çeken Deniz Seki’nin sırrı ortaya çıktı. Güzel şarkıcı formunu korumak için buz terapisi yapıyor.
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