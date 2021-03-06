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Deniz Seki'den yeni pozlar! Değişimi herkesi şok etmişti
2.5 ayda 22 kilo vererek 36 beden olan Deniz Seki, değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor. Seki'nin bazı takipçileri, paylaştığı son fotoğrafında photoshop olduğunu iddia etti.
Bir süredir verdiği kilolarla adından söz ettiren şarkıcı Deniz Seki, 2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşmüştü. Yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen ve son görüntüsüyle büyük yankı uyandıran Seki'den yeni fotoğraflar geldi.