Deniz Seki'den iddialara cevap: Hiçbir şey yaptırmadım!

Deniz Seki yaptığı açıklamada; “Yüzüme bir şey yaptırdığımla ilgili yalan laflar dolaşıyor” diye konuşan Seki, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir şey yaptırmadım! Hatta botoks yaptırmam gerekti ama onu dahi yaptırmadım. Midemle ilgili minik bir rahatsızlığım var, onunla uğraşıyorum.” dedi.