Deniz Seki yaptığı açıklamada; “Yüzüme bir şey yaptırdığımla ilgili yalan laflar dolaşıyor” diye konuşan Seki, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir şey yaptırmadım! Hatta botoks yaptırmam gerekti ama onu dahi yaptırmadım. Midemle ilgili minik bir rahatsızlığım var, onunla uğraşıyorum.” dedi.
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- Deniz Seki'den iddialara cevap: Hiçbir şey yaptırmadım!
Deniz Seki'den iddialara cevap: Hiçbir şey yaptırmadım!
04 Kasım 2021 Perşembe - 16:00 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 16:00