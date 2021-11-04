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Deniz Seki'den iddialara cevap: Hiçbir şey yaptırmadım!

04 Kasım 2021 Perşembe - 16:00 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 16:00

Deniz Seki, gündem olan son haliyle ilgili ortaya çıkan estetik iddialarına açıklama getirdi.


Deniz Seki yaptığı açıklamada; “Yüzüme bir şey yaptırdığımla ilgili yalan laflar dolaşıyor” diye konuşan Seki, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir şey yaptırmadım! Hatta botoks yaptırmam gerekti ama onu dahi yaptırmadım. Midemle ilgili minik bir rahatsızlığım var, onunla uğraşıyorum.” dedi.
 

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Deniz Seki estetik açıklaması estetik iddiaları
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