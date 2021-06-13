Deniz salyası zararlı mı? Deniz salyası hangi denizlerde var, deniz salyası Ege Denizinde var mı?

Marmara Denizinde görülen deniz salyası hakkın yapılan araştırmalar devam ediliyor. Havaların ısınıp, tatil sezonun başlamasıyla deniz salyası konusu gündemden düşmüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında iki günde yaklaşık 392 metreküp müsilaj toplandığını belirtti. Peki, Deniz salyası zararlı mı? Deniz salyası hangi denilerde var, deniz salyası Ege Denizinde var mı? Müsilaj olan yerlerde denize girilir mi?

Deniz salyası çevre kirliliğini net bir şekilde gözler önüne serdi. Deniz salyasının insanlara olan zararları ise merak ediliyor. Denizdeki kirliliğin artmasıyla oluşan, denizleri kısa süre içinde kaplayan ve yapışkan koyu kıvamlı bir madde olarak bilinen deniz salyası zararları arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. Deniz salyası zararlı mı? Deniz salyası hangi denilerde var, deniz salyası Ege Denizinde var mı?

Deniz salyası zararlı mı, insana zarar verir mi?

Deniz salyasıyla ilgili Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Prof. Mustafa Sarı, ''Zehirli olmadığı için balık ve midyeler yenilebilir ama bazı patojen bakteriler için çok uygun bir ortam. Temastan kaçınmalıyız.'' açıklamasını yaptı. Sarı, ''Organik bir oluşumdur zehirli değildir. Balık ve midye tüketmekte risk oluşturmaz'' dedi.

Deniz salyası hangi denizlerde var?

İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve İzmit kıyılarına kadar birçok alanda deniz salyası görüdü. Bu bölgelerde temizlik çalışmaları başladı. İstannbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin derinleri de dahil olmak üzere tüm Marmara, yoğun müsilajın etkisi altında.

Müsilaj Gemlik-Mudanya sahilli müslilajın en yoğun olarak görüldüğü yerlerin başında geliyor. Deniz salyası Kurşunlu ve Altıntaş sahillerinde de var.

Müsilajlı (deniz salyası) olan denize girilir mi?

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre; Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu üyesi Halk Sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal, müsilajın olduğu yerlerde denize girmenin doğru olmadığını vurguladı. Dr. Soysal, “Çünkü orada bir kokuşma ve çürüme var. Marmara bir iç deniz ve yıllardır o bölgedeki bütün endüstriyel ve kentsel sıvı atıklar bu denize boşaltılıyor. Bu kadar çok atık boşaltılırsanız ve buraya bir foseptik çukuru muamelesi yaparsanız burada bir kokuşma başlar ve bu kokuşmanın etkisiyle bugünkü tablo ortaya çıkar. Bu bölgede denize girmek doğru bir şey değil. Sonuç olarak biyolojik açıdan kirli bir ortam. Mikroorganizmalar açısından kirli bir ortam. Cilt hastalıklarına, eğer ağız yoluyla alınırsa da ishalli hastalıklara da yol açar” dedi.