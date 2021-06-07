Deniz salyalarının şifresi laboratuvarda çözüldü! İlk kez açıklandı
07 Haziran 2021 Pazartesi - 15:54 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 15:56
Marmara Denizi’nde oluşan deniz salyası incelendi, ilk çalışma İstanbul Üniversitesi’nde Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Plankton Araştırma Laboratuvarı’nda yapıldı. Prof. Dr. Neslihan Özdelice Marmara’dan örnekleri alınan deniz salyalarının test sonuçlarını ilk kez paylaştı.
Marmara Denizi’nin kabusuna dönüşen müsilajın nedenini araştırmak için 22 gün boyunca laboratuvarda hummalı bir çalışmaya girildi.
İlk sonuçları CNN TÜRK muhabiri Samet Güner’e değerlendiren Prof. Dr. Neslihan Özdelice, çalışmalarda tek hüzreli zararlı bakteriler bulduklarını söyledi. Özdelice, deniz salyasının tek hücreli canlılardan kaynaklandığını bunun nedeninin de evsel atık ve kanalizasyon atıkları olduğunu kaydetti.