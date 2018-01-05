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Deniz Harp Okulu Komutanı Özel'in alıkonulması davasında karar

AA |  05 Ocak 2018 Cuma - 15:31 | Son Güncelleme : 05 01 2018 - 15:31

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tu?mamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada, 5 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.


İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatlarının son  savunmalarını aldıktan sonra sanıklara son sözünü sorarak, davada kararını  açıkladı.
 
Mahkeme heyeti, sanıklar eski kurmay binbaşılar Zafer Gümüş, Cüneyt  Aydoğan, eski Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve eski üsteğmenler İbrahim Halil  Tekatlı ile İsa Demirbilek'i "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum etti.
 
Bu sanıklara "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12'şer yıl  hapis cezası veren heyet, sanıkların yargılama sürecindeki davranışları ile  pişmanlıklarını gösteren herhangi bir beyanlarının bulunmayışını dikkate alarak,  verilen cezalarda herhangi bir indirimin yapılmasına yer olmadığına ve sanıkların  tutukluluk halinin devamına hükmetti.
 
Heyet, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanıklar eski  Binbaşı Mustafa Köroğlu ile eski Kurmay Albay Uğur Yıldız hakkındaki dosyanın  ayrılmasını kararlaştırdı.
 
Tutuklu sanık eski Üsteğmen Orhan Arı ve tutuksuz sanık Ertürk Murat  Cansaran hakkında her ne kadar kamu davası açıldıysa da atılı suçun işlediğinin  sabit olmadığını değerlendiren mahkeme heyeti, bu 2 sanığın ayrı ayrı beraatine  karar verdi.
  
Hakkında beraat kararı verilen Arı'nın tahliyesine, sanık Cansaran  hakkında da adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmedildi.

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