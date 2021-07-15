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Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan aşklarını ilan etti

15 Temmuz 2021 Perşembe - 17:51 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 17:51

Menajerimi Ara’nın Barış'ı Deniz Can Aktaş oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile aşkını ilan etti. Bir yılı aşkın süredir beraber olan ikili tatile giderken paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını gösterdiler.


Menajerimi Ara adlı dizide Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile geçen yıldan bu yana birliktelik yaşıyor. İkili 'Aşk Ağlatır' dizi setinde birlikte oynamıştı.
 
İşte 21 yaşındaki Hafsanur ile 27 yaşındaki Deniz Can'ın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen pozları..
 
Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan aşklarını ilan etti

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