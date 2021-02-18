Deniz Çakır karavana el koydu! Ekibin tepkisini çekti!

Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ’un başrollerini paylaştığı bir dizi projesinin setinde karavan krizi yaşandı. İddiaya göre kendi karavanını küçük bulan Deniz Çakır, ekipten aracının değişmesini istedi. Pandemi nedeniyle karavan şirketleri yoğunluk yaşarken set ekibi de oyuncunun bu isteğine olumlu cevap veremedi.