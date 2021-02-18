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Deniz Çakır karavana el koydu! Ekibin tepkisini çekti!
Deniz Çakır, yeni projesinin setinde kriz çıkardı. Karavanını beğenmeyen Çakır, habersiz bir şekilde rol arkadaşları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın aracına geçerek set ekibinin tepkisine maruz kaldı.
Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ’un başrollerini paylaştığı bir dizi projesinin setinde karavan krizi yaşandı. İddiaya göre kendi karavanını küçük bulan Deniz Çakır, ekipten aracının değişmesini istedi. Pandemi nedeniyle karavan şirketleri yoğunluk yaşarken set ekibi de oyuncunun bu isteğine olumlu cevap veremedi.
Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ’un başrollerini paylaştığı bir dizi projesinin setinde karavan krizi yaşandı. İddiaya göre kendi karavanını küçük bulan Deniz Çakır, ekipten aracının değişmesini istedi. Pandemi nedeniyle karavan şirketleri yoğunluk yaşarken set ekibi de oyuncunun bu isteğine olumlu cevap veremedi.