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Deniz Bulutsuz ortaya çıktı!

Deniz Bulutsuz ortaya çıktı! İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal'ı istemeye gitti.
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