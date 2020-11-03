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Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı!

Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı! Eski sevgilisi Ozan Güven tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı haberleri sonrası kayıplara karışan Deniz Bulutsuz, Nişantaşı'nda ortaya çıktı.
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