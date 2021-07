Deniz Baykal sessizliğini bozdu! Zülfü Livaneli...

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile görüşmesini köşesimde yayımladı. Siyasi gündem ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Baykal, önemli açıklamalarda bulundu.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

RAHŞAN ECEVİT GİBİ DEĞİLDİ

Uzun bir süredir izlememe rağmen Baykal’ın evine hiç gitmemiştim. Önceki gün Angora Evleri’nde Baykal ailesiyle bir araya geldim. Doğrusu bu kadar sıcak bir ortam beklemiyordum.

Oran Sitesi’ndeki evinde Ecevit’le röportaj yaptığım bir sırada mutfaktan tıkırtılar gelmişti. Ecevit’e “İçeride biri mi var?” diye sorduğumda, “Rahşan mutfakta” demişti. Rahşan Hanım selam vermekle yetinmişti.

OLCAY HANIM, ASLI BAYKAL, YILMAZ ATEŞ

Siyasetçilerin, hele Deniz Baykal gibi 1970’li yıllardan beri siyasetin zirve noktalarında bulunmuş insanların yurt ve dünya olaylarına ilişkin değerlendirmeleri elbette ki önemli. Tecrübe imbiğinden süzerek anlatıyorlar. Ama onların bir de insani yönleri var. İstedim ki, ikisi birlikte bu söyleşide yer alsın.

OLCAY’LA AŞKIMIZ ÇOK ESKİLERE DAYANIYOR

KENDİMİZİ tatlı bir sohbetin içinde bulduk. Sohbet ettik dediysem öyle kuru bir laf değil. Deniz Bey’le Olcay Hanım’ın aşkıyla başladı sohbetimiz.

Eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin, Baykallarla üniversiteden arkadaş... Hikmet Çetin, “Deniz, Hukuk Fakültesi mezunu ancak birçoğu onu siyasal mezunu bilir. Çünkü Deniz bizim kantinden çıkmazdı. Sonra bunun sebebinin Olcay olduğunu anladık” demişti. Bunu paylaşınca hem Olcay Hanım hem Deniz Bey epey güldüler. Ama hikâyenin devamı da var. Deniz Bey anlattı.

“Doğru. Beni hukuk mezunu değil, Siyasal mezunu olarak bilirler. Olcay’ı da hukuk mezunu olarak bilenler vardır. Çünkü Olcay’la sabahleyin hukukun ve siyasalın ders programını ortaya koyardık, benim izleyeceğim siyasaldaki hocalardan birinin dersi varsa ben Siyasal’a ya da Olcay’ın izleyebileceği hukukta bir ders varsa Olcay hukuka gelirdi. Bunu görenlerden, ‘Ben sana mı inanayım, gözüme mi inanayım, Olcay’ı yandaki sırada görüyordum o bizim sınıftaydı’ diye inat edenler vardır.”

“Sizinki kantin aşkı mı?” diye sordum. Baykal, “Yok” dedi. “Bizimki daha eski. Ortaokul-lise yıllarına uzanıyor. Olcay’ın annesi Antalya Ortaokulu’ndan benim öğretmenimdi.”

ANTHONY HOPKINS’İ MERAK EDİYOR

LİVANELİ ADINA ÜZÜLDÜM

ZÜLFÜ Livaneli, Baykal’ın 3 Kasım 2002 seçimlerine sokulmayan Erdoğan’ın siyasi yasağının kaldırılmasına verdiği desteğin, bir siyasi pazarlık sonucu olduğunu iddia etmişti. “Livaneli sizi aradı mı?” diye sordum. “Hayır hiçbir temas olmadı” diye yanıt verdi. Baykal’ın canının sıkıldığı anlaşılıyor. Ve şunu anlatıyor: “Geriye bakınca kendime ‘İyi ki bir cevap vermeye kalkmadın’ diyorum. Çünkü çok kolayca duygusallaşarak insanın içini rahatlatacak laflar da söylenebilir ama şimdi yaşanmışlıkları görünce ‘İyi ki Deniz, hiç konuşmaya girmedin, açmadın’ diyorum.”

Peki Zülfü Livaneli’ye kırgın mı? Polemiği sürdürmek istemediği belli. Ama, “Zülfü Bey adına şaşırdım. Onun bu lafları söylemesi tabii ki beni çok üzdü. Ama inanıyorum onu da çok üzmüştür, üzmüş olmalıdır. Ben onun adına da üzüldüm” diyor.

TAYYİP ERDOĞAN’LA PAZARLIK YAPTI MI?

12 MART’A DA KARŞI ÇIKTIK

“Biz 12 Mart’ta da, 12 Mart muhtırasının CHP’nin önünü açtığı düşüncesini reddettik ve bunu hiçbir kurnazlık falan yapmadan, sadece demokrasi adına, insan hakları adına Ecevit’le birlikte yaptık. Ben o zaman onun yanında siyasete başlamış bir genç insandım. Ülkenin aydınları, demokratları, herkes, ‘Bunun arkasında bir hesap vardır. ‘Ecevit herhalde kendisi değil, Nihat Erim başbakan oldu diye buna karşı çıkıyor’ dediler. Bu tamamen yanlıştır. ‘Fırsat açıldı CHP’nin önüne, ne karşı çıkıyorsunuz, dalın buradan’ diye düşünüyordu bir sürü insan. Biz buna ‘İnsan haklarına, demokrasiye, hukuk üstünlüğüne aykırıdır, böyle demokrasi olmaz’ diye karşı çıktık.”

CUMHURBAŞKANLIĞI TEKLİFİ YAPILDI MI?

“Size cumhurbaşkanlığı sözü verildi mi?” sorusunu yönelttim. Baykal, “Ne münasebet” diye tepki gösterdi. “Aralık ayında o konuda en kritik aşamalar tamamlanmış, anayasa değişlikleri gerçekleştirilmiş, oylamalar yapılmış, biz şubatın sonunda buluştuk. Erdoğan’ın talebiyle. Ben orada neyin pazarlığını yapacağım?”

ERDOĞAN’LA NEYİ GÖRÜŞTÜLER

Peki Erdoğan’la o görüşmede neyi görüştüler?

BAYKAL SORDU, ERDOĞAN YANITLADI

Erdoğan’la aralarında geçen diyaloğu da aktardı.

Baykal: Tezkere kabul edilirse kaç asker gelecek?

Erdoğan: On binlerce asker. 60 binle 90 bin civarında.

Baykal: Ne zaman çıkacaklar?

Erdoğan: Ben de bilmiyorum.

“Sakın ha, dedim. Tayyip Bey dedi ki, böyle olursa bize ambargo koyarlar, gelirler baskı yaparlar, bu durumda böyle dayanışma içinde olur muyuz, dedi. Ben de ‘Hiç şüphe yok, ne gerekirse yaparız’ dedim. Tayyip Bey daha çok ekonomik mali engeller çıkaracaklar, ek kaynak bulabilir miyiz, derdindeydi. ‘Her türlü işbirliğine gireriz, hiç ondan kuşkunuz olmasın’ dedim.”

KILIÇDAROĞLU SAĞ OLSUN

ZÜLFÜ Livaneli’nin açıklamaları üzerine Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanlarını içine alan bir açıklama yapmıştı. Baykal’a Kılıçdaroğlu’nun tavrını sordum. “Sağ olsun. Genel Başkan’ın gösterdiği tepki çok değerlidir. Ben şahsına teşekkür ediyorum” dedi.

CHP YALNIZ BIRAKTI MI?

“Genel Başkan’ın tavrı partinin tavrıdır, diye anlayacağız. Tabii partide her düşüncede, her duyguda insanlar bir aradadır. Birbirini seven, sevmeyen, kızan, kızmayan insanlar bir aradadır. Her biri bu etkilerin içinde olaylara tavır takınır ama Genel Başkan ‘Bütün Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları’ diyerek de olsa, beni de içine alarak savundu. Elbette kendisinden bunu beklerdim. Çok memnun oldum, eksik olmasın, sağ olsun” diye karşılık verdi.