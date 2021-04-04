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Deniz Akkaya yatak pozu ile yaktı geçti!

Deniz Akkaya yatak pozu ile yaktı geçti! Son dönemde ünlü isimlerle girdiği polemiklerle gündeme gelen ünlü manken Deniz Akkaya yatak pozu ile sosyal medyayı salladı.
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