Deniz Akkaya Selin Ciğerci’ye ne dedi? Deniz Akkaya neden cezaevinde yattı? (Deniz Akkaya Selin Ciğerci kavgası)

Selin Ciğerci'nin hakkında aldırdığı tedbir kararını ihlal edince üç gün zorlama hapsi cezasına çarptırılan eski manken Deniz Akkaya, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan dün çıktı. Deniz Akkaya sert açıklamalarına devam ederken ikilinin arasındaki kavganın nedenleri de sorgulanmaya başlandı. Peki, Deniz Akkaya Selin Cigerci’ye ne dedi? Deniz Akkaya neden cezaevinde yattı? İşte Deniz Akkaya Selin Ciğerci kavgası…

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin aldırdığı 3 aylık tedbir kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Dün cezaevinden çıkan Deniz Akkaya açıklamalarını sert bir dille devam ettirdi. Deniz Akkaya Selin Cigerci’ye ne dedi, neden cezaevinde yattı? İşte Deniz Akkaya Selin Ciğerci kavgası

Deniz Akkaya Selin Cigerci’ye ne dedi, neden cezaevinde yattı?

Selin Ciğerci, sosyal medyada taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirip, takipçilerinden dua istemişti. Bu açıklamayı yorumculuk yaptığı programa taşıyan Akkaya, sert tepki göstermişti. Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor.

Bunun üzerine Ciğerci, kendisini ve futbolcu eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Akkaya hakkında üç ay tedbir kararı aldırmıştı.

Deniz Akkaya, 37 yaşındaki sosyal medya fenomeninin kendisi hakkında aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün zorlama hapse çarptırılmıştı.

Akkaya ağır sözler sarf etti

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile ilgili ağır sözler sarf etti: Ben öyle süslü sözler sarf eden bir insan değilim. Bundan sonra onun içerisinde olduğu bütün kirli oyunları ortaya çıkartacağım...

"Kasımpaşa’dan Londra’ya uzanan bu kirli tezgahın tüm gerçeklerini ortaya çıkartacağım. İlk olarak dava açıp, her birini teker teker ispat edeceğim..."

"Naylon fatura ile kurduğu çirkin düzeni gün yüzüne çıkartacağım. Buradan söylüyorum, bundan sonra ona gerçek adı Okan’la hitap edeceğim. Herkes gerçekleri görecek."

Akkaya, "Takma ismiyle Selin Ciğerci, gerçek ismi Okan olan bir şahıs pedofili suçuyla özellikle yargılanmak üzere mahkemesi başlayacak kişi ki bunlar hep takma isimler kullanıyorlar. Ben bu kişiye konuşurken Okan diyeceğim, gerçek ismi Okan çünkü" açıklamasını yaptı.

Deniz Akkaya, "FETÖ ile ilişkileri olan herkesi şikayet ettikten sonra, naylon fatura işleri de var bunların, hepsini tek tek şikayet edeceğim" ifadelerini kullandı.