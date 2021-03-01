Deniz Akkaya koronavirüsü atlattı!

Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya , durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye yatmıştı. Koronavirüsü atlatan Akkaya bugün hastaneden taburcu oldu. Akkaya, taburcu olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Akkaya, "Bugün hastaneden çıkmış bulunuyorum. Kalıcı hiçbir hasar kalmadan, hayata, sağlık lı yaşama ve yaşamaya devam ediyor olacağım" dedi.

Hasta yatağından paylaşımlar yapan Akkaya, şunları söyledi:

"Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, bakın sağlıklı yaşamın mükafatı demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi. Arkadaş neymiş ya televizyonda oturup vaka sayısı vermeye benzemiyor. Belli ki hastanede bir süre kalacağım. Buyurun şu dört günde yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum.

VİRÜS CİĞERLERİNE KADAR İNMİŞTİ!

Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye yatmıştı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Akkaya, ateşinin 39 dereceye çıktığını, virüsün ciğerlerine kadar indiğini ve öksürük krizlerinin başladığını paylaşmıştı.

Hasta yatağından paylaşımlar yapan Akkaya, şunları söylemişti:

"Bir kere evde kalmaya ısrar etmek her zaman iyi fikir olmayabilir, çünkü ciğerlerimde minik sıkıntıları bugün hemen görüntüleyip kortizona başladılar. Yani evde kalmak yerine iç sesiniz hastaneye git diyorsa gidin. Ayrıca ateşim sürekli 39'larda seyrediyor.

Öksürük krizim başladı bu ara. Ateş zaten baki, yani ateşim 38 olunca hissetmiyorum öyle diyeyim. Eklem ağrımda azalma var ilk günlere göre. Unutmayın ki bana bir şey olmaz. Eskiden beter enerjik bir energizer tavşanı gibi kalkacağım bu yataktan."