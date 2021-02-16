Deniz Akkaya koronavirüse yakalandı

Ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ünlü manken haberi sosyal medya hesabından hayranları ile paylaştı. Deniz Akkaya , koronavirüse yakalandığını şu sözlerle duyurdu:

"Bu fotoğraftaki Deniz, aslen 5 günlük hasta imiş. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık gecene kadar sizlere, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım.

Elimde sopam evde covid kovaladığım bir zaman diliminden herkese merhaba. O gün geldi çattı bendeniz de salgının kucağına düştüm.

Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz. 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıkla ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz."

Deniz Akkaya'nın paylaşımına kısa sürede birçok geçmiş olsun mesajı geldi. Akkaya'nın Instagram'da 995 bin takipçisi bulunuyor.