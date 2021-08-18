Deniz Akkaya-Efe Önbilgin dava kavgası yeniden başladı

Akkaya, Efe Önbilgin’den olan kızı Ayşe’nin babasıyla yazışmalarını sosyal medyadan paylaştı ve dava süreci sonrası yaşadıklarını anlattı:

BUNLARA DELİ MUAMELESİ YAPIYORUZ

Bu bahsi geçen davayı ben kazandım. Ancak arsızca tekrar aynı davayı açma çabasına girmişler. Kızım Ayşe’nin babasına ilk kez ricası, bu davayı geri çekmesi oldu. Baba kabul etmedi. Az önce kazandığımız bu davanın yine babası tarafından arsızca açıldığına maalesef şahit oldu. Biz anne kız artık bunlara deli muamelesi yapıyoruz. Ayşe çok mutlu. Eğitimini çok çocuğa kısmet olmayacak şartlarda görüyor. Okuyacak ve bu ülkeye çok hayrı dokunacak.”

Deniz Akkaya geçtiğimiz yıllarda yaptığı ve büyük tepki çeken “Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum” sözlerini yineledi. Akkaya, katıldığı bir programda “Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem” diyerek tartışılacak açıklamalarda bulundu.

O dönem büyük tepki çeken açıklamasının arkasında duran Akkaya, şişmanlığın bir hastalık olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu: “Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız. Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksiklerde de arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır, üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem.”

EFE DÖNÜM NOKTAM