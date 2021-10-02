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Deniz Akkaya canlı yayına çekiçle çıktı! 'Kanalda camı çerçeveyi indirdi' iddiası
Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün hapis yatan Deniz Akkaya'nın, magazin programında sunuculuk yaptığı Beyaz TV'nin yönetiminden uyarı aldığı için kanaldaki camları kırdığı iddia edilmişti. Eski mankenin, hakkında çıkan haberlerin ardından dün canlı yayına çekiçle çıkması gündem oldu.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile uzun süredir polemik yaşayan, tedbir kararını ihlal ettiği için hapis cezasına çarptırılan Deniz Akkaya'nın, "sert çıkışlarından dolayı sunuculuk yaptığı Beyaz TV'nin yöneticilerinden uyarı aldığı" haberleri çıkmıştı.