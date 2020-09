Dengeli beslenen çocuğun dikkat ve konsantrasyonu daha yüksek!

Bu sene hem uzaktan hem de yüz yüze olarak yapılacak eğitim -öğretim döneminde çocukların sağlık lı ve dengeli beslenmesinin daha da önem kazandığının altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melike Aslıhan Kara, “Okul beslenmesinde ilk kural, güne kahvaltı ile başlamak. Bunun dışında, ara öğünleri ihmal etmemek ve beslenmede her renkten sebze ve meyve bulundurmak son derece önemli. Güçlü bir hafıza için çocukların güne mutlaka yumurtayla başlaması gerekiyor. Bu süreçte çocuklarımızın D vitamini seviyesine de baktırmamız önem taşıyor. Magnezyum, çinko, demir ve kalsiyum kaynaklarını yeterli ve dengeli şekilde besinler yolu ile almaları da oldukça önemli. Kalsiyum için süt ve süt ürünleri, susam, koyu yeşil yapraklı sebzeleri tüketebilirler. En iyi demir kaynakları et, balık ve yumurtadır. Buna ek olarak kuru baklagiller, kuruyemiş, kuru üzüm ve pekmez de diğer önemli demir kaynakları arasında sayılabilir. En iyi çinko kaynakları ise et, balık, deniz mahsulleri ve yağlı tohumlardır. Magnezyum için ise koyu yeşil yapraklı sebzeler, maden suyu ve bitter çikolata tüketilebilir” şeklinde konuştu.